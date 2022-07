Od zmierzchu do świtu ze zwierzakami. ZOO zaprasza do siebie na noc

Wydarzenie „ZOO nocą” jest planowane na 12/13 sierpnia. Wziąć w nim mogą udział dzieci, młodzież i dorośli, wszyscy, którzy kupią bilet za 33 złote uprawniający do wejścia do ogrodu zoologicznego, skorzystanie z atrakcji, a także nocleg na miejscu. Biletów w sprzedaży jeszcze nie ma. Wejściówki będą do kupienia tylko przez dwa dni: 10 i 11 sierpnia. Liczba miejsc jest ograniczona.

Jak to wszystko ma wyglądać? Od godz. 17 zaplanowano wejścia gości. Później będzie czas na rozbicie namiotu (trzeba mieć własny) we wskazanym miejscu. O godz. 19 rozpocząć się ma spotkanie z dziennikarzem i przyrodnikiem Adamem Wajrakiem, który opowie o wilkach. Później planowany jest nocny spacer po ZOO z przewodnikiem, później biesiada przy ognisku (prowiant należy zorganizować we własnym zakresie), noc pod namiotami, a rano gimnastyka z trenerem fitness oraz możliwość karmienia zwierzaków w mini-zoo.