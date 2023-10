"Absurd nie czytać", czyli Noc Bibliotek

To już 9. edycja ogólnopolskiej inicjatywy, której celem jest zachęcenie do czytania poprzez promocję lokalnych bibliotek. W tym roku hasło akcji brzmi "Absurd nie czytać". Miejska Biblioteka Publiczna w Lublinie zaprasza w sobotni wieczór do poszczególnych filii na różnorodne wydarzenia.

Wśród propozycji na Noc Bibliotek są m.in. spotkania autorskie. MBP w Lublinie zaprosi chociażby na wieczór z nominowaną do Nagrody im. Janusza A. Zajdla. Agnieszką Hałas, autorką opowiadań i powieści fantastycznych oraz pełne niespodzianek spotkanie z autorką "Historyjki bez cenzury" Ewą Piotrowską-Rolą.

Wielbiciele aktywnego spędzania czasu z pewnością docenią tematyczne warsztaty. Przed nami zajęcia z tworzenia własnej opowieści, warsztaty tworzenia lustr boho czy czytelniczych lampionów, bodypainting i zajęcia rękodzielnicze.

Inną propozycją na Noc Bibliotek będą rodzinne gry i zabawy. W nawiązaniu do Patrona Roku 2023 Mikołaja Kopernika Filia nr 9 przy ul. Krańcowej zaprosi na fabularną grę pt. "Noc kosmicznych opowieści", z kolei w Biblio przy ul. Szaserów 13-15 będzie można wziąć udział w pełnej zagadek "Grze w absurd".

Na uwagę zasługuje również międzypokoleniowy sentymentalny "spacer" ulicami miasta, podczas którego seniorzy opowiedzą uczestnikom o dawnym Lublinie.



Pełna oferta Nocy Bibliotek z MBP dostępna jest m.in. na stronie instytucji. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.

Program:

Filia nr 2, ul. Peowiaków 12, tel. 81 466-62-02

- godz. 18.00 - "Zwierciadła Wenecji" - prezentacja Aliny Lewickiej-Strzok

- godz. 20.00 - wieczór poetycko-muzyczny "Stare kamienie" w wykonaniu Pawła Banderskiego

Bioteka, Al. Racławickie 22, tel. 81 710-38-73

- godz. 18.00 - Bioteka Festiwal

Filia nr 9, ul. Krańcowa 106, tel. 81 744-17-18

- godz. 18.00 – „Noc kosmicznych opowieści”

Filia nr 16, ul. Kasztanowa 1, tel. 81 741-52-73

- godz. 18.00 - Z ulicy na uliczkę - międzypokoleniowy sentymentalny "spacer" ulicami Lublina

Filia nr 26, ul. Leonarda 16, tel. 81 525-64-39

- godz. 18.00 – spotkanie autorskie z Agnieszką Hałas

Filia nr 30, ul. Braci Wieniawskich 5, tel. 81 741-62-36

- godz. 18.00 – Lustra Boho - warsztaty kreatywne

Biblio, Filia 32, ul. Szaserów 13-15 , tel. 81 311-00-09

- godz. 18.15 - Biblioteczna Gra w Absurd

Filia nr 34, ul. Judyma 2a, tel. 81 466-59-12

- godz. 18.00 – "Jeden dzień z życia mieszkańca Indii"

Filia nr 35, ul. Bursztynowa 20, tel. 81 311-00-02

- godz. 18.00 - Domówka w Bibliotece

Filia nr 37, ul. Bazylianówka 85, tel. 81 742-12-87

- godz. 18.00 – Bajkowa Noc Bibliotek na Bazylianówce

Filia nr 38, ul. Relaksowa 25, tel. 81 311 01 12

- godz. 18.00 - „Absurd nie czytać”

Filia nr 40, ul. Sławin 20, tel. 81 511 10 76

- godz. 18.00 - Warsztat tworzenia czytelniczych lampionów

- godz. 20.00 - Noc niezwykłych opowieści, spotkanie z żywym słowem