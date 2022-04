Kabaret Smile w Centrum Spotkania Kultur

Widzowie będą mgli poznać nowe perypetie znanych i lubianych bohaterów: Bożenki i Merlina. Komicy poruszą m.in. takie tematy jak wpływ technologii i mediów społecznościowych na życie. Nie zabraknie również uwielbianych przez widzów piosenek.



- Program "Tu i teraz" to wynik wielomiesięcznych obserwacji prowadzonych przez Kabaret Smile. Po wnikliwej analizie zebranego materiału z #obserwujemywas, powstał program ukazujący szeroki przekrój codziennych sytuacji z życia zarówno typowego "Seby", jak również celebrytów z pierwszych stron gazet - twierdzą organizatorzy wydarzenia.



Kabaret Smile to jedna z najpopularniejszych formacji kabaretowych w kraju. Założona w 2003 roku w Lublinie grupa tworzona jest przez Michała Kincela, Andrzeja Mierzejewskiego oraz Pawła Szwajgiera. Na swoim koncie mają wiele kabaretowych nagród, m.in. I miejsce na Przeglądzie Kabaretowym K.O.K.S czy pierwsze miejsce na XVI Rybnickiej Jesieni Kabaretowej "Ryjek".



Kupno biletu równoznaczne jest ze zgodą na upublicznianie wizerunku w ramach rejestracji DVD. Bilety w cenie od 80 do 120 zł dostępne są na platformach biletyna.pl i kupbilecik.pl oraz w kasie CSK.