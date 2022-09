Rzeźby Rafała Olbińskiego w Galerii Gardzienice

Urodzony w 1943 roku w Kielcach artysta jest malarzem, grafikiem, ilustratorem, scenografem, a także jednym z przedstawicieli polskiej szkoły plakatu. Jest twórcą m.in. kultowego plakatu do "Człowieka z żelaza" Andrzeja Wajdy. Przez wiele lat mieszkał w Stanach Zjednoczonych, tworząc okładki m,.in. dla "New Yorkera", "The New York Timesa" czy "Time'a". Przez lata wykładał również na amerykańskich uczelniach artystycznych. Obecnie ważnym elementem twórczości Olbińskiego jest malarstwo, którym szerzej zajmuje się od lat 90. Jednak rzeźba to w dorobku Rafała Olbińskiego zupełna nowość.



W Lublinie będzie można podziwiać wyjątkowe rzeźby, które odwołują się do plakatowych i malarskich motywów twórczości Olbińskiego i stanowią ich rozwinięcie. Wśród nich m.in. rzeźba "La Donna del Lago", która jest znana z obrazu artysty stworzonego do opery Verdiego.



- Niezwykle poetyckie, wysublimowane, ukazują wielowymiarowo znane z plakatów i obrazów przedstawienia. Surrealistyczne kompozycje doskonale oddają ducha twórczości Rafała Olbińskiego, bezbłędnie odnajdujemy w nich rękę wybitnego Twórcy - zachęcają organizatorzy wystawy.



Prezentowane na ekspozycji rzeźby w przeważającej mierze wykonane są z brązu i alabastru. Wszystkie są sygnowane przez Artystę.



- Warto zaznaczyć, że nie są to rzeźby wielkoformatowe, ich gabaryt jest zgrabny, nieduży, przez co nabierają one szlachetności i tajemniczości zarazem. Ich świat zdaje się być bardziej przez to dostępny – dodaje Zuzanna Zubek-Gańska, kurator ekspozycji.



W trakcie wernisażu odbędzie się spotkanie z Rafałem Olbińskim, dla którego będzie to już druga wystawa organizowana w Galerii Gardzienice. Pierwsza – zawierająca szeroki wybór plakatów i rysunków – odbyła się w 2011 roku. Prace zaprezentowane na wystawie pochodzą z kolekcji Galerii ToTuart.



Wystawę będzie można oglądać do 26 października. Wstęp na ekspozycję jest bezpłatny.