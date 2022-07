W Lublinie powstaje wyjątkowy ogród projektowany przez dzieci

"Ogród Piosenek" to projekt realizowany w ramach programu "Lato w Teatrze". Dzieci w wieku 8-11 lat spotykają się w ramach codziennych warsztatów pod okiem specjalistów: Bogusława Byrskiego, Kacpra Kubca, Anety Pepaś-Skowron, Adama Organisty, Barbary Szarwiło i Wojciecha Januszczyka.



Dzieci mają już za sobą pierwsze zajęcia. Fundacja Krajobrazy zaprosiła je do wspólnej integracji oraz m.in. na warsztaty "Ogród To Też Dom" prowadzone przez prezesa fundacji, Wojciecha Januszczyka.



Uczestnicy pracują nad realizacją autorskich piosenek i teledysków, które zostaną przygotowane w języku polski i ukraińskim, a także w wersji dwujęzycznej oraz w języku migowym. Temat: relacja z przyrodą. Bo właśnie przyroda jest kluczowa dla idei projektu.



- Wszystko to dzieje się w magicznym ogrodzie zaprojektowanym przez całą grupę - przestrzeni zabawy, relaksu, spokoju i wzajemnej bliskości - podkreślają inicjatorzy wydarzenia.



To właśnie zaprojektowany przez dzieci ogród będzie stanowił scenografię dla ich autorskich piosenek, do których nakręcą teledyski na podstawie własnych scenariuszy.



- Pragniemy po zakończeniu projektu zaprosić uczestniczki i uczestników do dalszego dbania o ogród, zapraszania swoich rówieśników i rodziny. Mamy nadzieję, że ogród rozrośnie się i będzie symbolem budowania przyjaznej przestrzeni dla mieszkańców Lublina, w tym rodzin z Ukrainy - mówi Aneta Pepaś-Skowron



Finałowe prezentacje dzieci odbędą sie 14 i 16 lipca o godz. 16 przy ul. Bernardyńskiej 15.