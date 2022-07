Weekend na Centralnym Placu Zabaw w Lublinie. Dla całych rodzin

Pierwszego dnia weekendu będzie można się wybrać do Centrum Kultury na zajęcia poświęcone origami. W piątek o godz. 16.30 w ramach cyklu "Dobrze się składa" Magdalena Rukasz pomoże uczestnikom stworzyć własną lampę origami.



Z kolei do Domu Kultury LSM będzie można wybrać się już o godz. 10 na zajęcia "teatrojogi". Podczas praktyki będzie można poznać różne techniki oddechowe i nauczyć się z nich korzystać. O godz. 13 odbędą się warsztaty komiksowe z Maciejem Pałką, a na godz. 16 zaplanowano pokaz spektaklu "Kukułka z zegara", który będzie tłumaczony na PJM.



Po sobotniej przerwie w działaniu Centralnego Placu Zabaw, w niedzielę o godz. 14.30 na placu przed Centrum Kultury wystartuje plenerowe Studio 12. Będzie to okazja do zapoznania się z tajnikami produkcji medialnej. Będzie można też liczyć na ciekawe wywiady transmitowane online.



W kolejnym tygodniu CPZ będzie można liczyć na udział w cyklu warsztatów kreatywnych "Tkanki Łączne". Te odbędą się 12 i 14 lipca o godz. 10 w Domu Kultury LSM oraz 12 lipca o godz. 17 w Centrum Kultury.



Udział w wydarzeniach jest bezpłatny.