Kolędy polskich pokoleń. Wyjątkowy projekt w Lublinie, Zamościu i Chełmie

"Kolędy polskich pokoleń" to projekt ukierunkowany na pielęgnowanie najpiękniejszych narodowych tradycji związanych głównie z obchodami Bożego Narodzenia a także wartości patriotycznych. Jego ideą jest połączenie wizji ukazania piękna polskich kolęd i pastorałek wraz z popularyzacją wiedzy historycznej o dziejach Polski, o losach wielu pokoleń Polaków. Głównym pomysłodawcą projektu jest kompozytor i dyrygent, a także twórca i lider popularnej grupy Gospel Rain - Grzegorz Głuch. Na inicjatywę złożą się koncerty, które odbędą się w trzech największych ośrodkach Województwa Lubelskiego: w Lublinie, Zamościu i Chełmie.



- Wyselekcjonowaliśmy zbiór kolęd – jednocześnie "pomników" naszej historii i jej trudnych przełomów. W zadziwiający sposób moment powstania tych utworów łączy się z sercem Narodu, jego wzlotów i upadków. Dlatego nasze koncerty mają być wyjątkową narracją o Polsce [...] Będą dynamiczną, ciekawą podróżą po historii Polski słowami ukochanych naszych kolęd, opowiedzianą komentarzami, obrazami i wspomnieniami - twierdzą organizatorzy.



Pierwszy z koncertów odbędzie się już w najbliższą niedzielę w Lublinie - w kościele pw. św. Andrzeja Boboli. W wyjątkowej sakralnej scenerii wystąpi grupa założona przez inicjatora projektu, Grzegorza Głucha - Świdnik Gospel Choir. Formacja powstała w 2012 roku i obchodzi właśnie okrągły jubileusz 10-lecia istnienia.



Na scenie pojawią się także uczestnicy warsztatów kolędowych "Pieśni Nowego Życia", wokaliści: Renata Barańska-Gumieniak, Katarzyna Kusy, Katarzyna Siarka, Michał Denis oraz znakomici instrumentaliści i producenci muzyczni koncertu: Jakub Piotrowski, Weronika Fedor i Grzegorz Głuch. W programie koncertu znajdą się znane kolędy i pastorałki w specjalnie przygotowanych aranżacjach.



W kolejnych dniach koncerty w ramach trasy "Kolędy polskich pokoleń" zawitają do kolejnych miast. 31 stycznia organizatorzy zaproszą do kościoła pw. św. Brata Alberta w Zamościu, gdzie odbędzie się koncert grupy Krasnobrodzki Gospel. Z kolei 2 lutego w Sanktuarium Maryjnym na Górze Chełmskiej w Chełmie wystąpi Chadek Gospel Choir.



Idea projektu zakłada zaangażowanie w wykonanie i organizację kolęd zespołów, środowiska jakie od ponad dekady są blisko związane z miejscami, w jakich odbędą się koncerty, w ten sposób wzmacniając cenne inicjatywy lokalne.



Udział w koncertach jest bezpłatny. Występy będą także transmitowane online.