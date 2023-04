Będzie można odwiedzić radio. Majówka z Radiem Lublin

Dzień Otwarty w Radiu Lublin to wyjątkowa okazja, by poznać tajniki sztuki radiowej, zobaczyć jak funkcjonują poszczególne studia i usłyszeć wiele ciekawostek. Nie zabraknie również konkursów, w których będzie można wygrać gadżety. Dzień Otwarty potrwa do godz. 15. Wstęp wolny.



Z kolei w sobotę, 30 kwietnia Radio Lublin zaprosi do Muzeum Wsi Lubelskiej, gdzie od 10 do 16 będzie się odbywał 2. Festiwal twórczości ludowej artystów z Lubelszczyzny "Jawor – u źródeł kultury 2023". Będzie można oglądać występy solistów oraz zespołów i kapel ludowych a także podziwiać rękodzieło.



- Podobnie jak tradycyjne potrawy, jak pierogi, kaszaki czy chleb ze smalcem. A ukraińscy artyści nie tylko zaprezentują swoje obrazy i rękodzieło. Będzie można poznać tajniki sztuki ludowej naszych sąsiadów, uczestnicząc w przygotowanych przez nich warsztatach - zapowiadają organizatorzy wydarzenia.



1 maja atrakcje przeniosą się do muszli koncertowej w Ogrodzie Saskim. Od godz. 16 trwać będzie próba pobicia gitarowego rekordu świata w liczbie osób wykonujących wspólnie utwór "Hey Joe" Jimmiego Hendrixa. W zabawie udział może wziąć każdy, kto posiada gitarę i zna pięć podstawowych akordów: C/G/D/A/E. Po zakończonej próbie odbędzie się koncert z udziałem takich artystów, jak: Dariusz Kozakiewicz, Maciej Gładysz, Bartek Miarka, Wojciech Cugowski, Piotr Wojtanowski oraz Kuba Majerczyk.



Na finał Majówki z Radiem Lublin, 1 maja o godz. 18 w siedzibie rozgłośni odbędzie się koncert z cyklu "HelloFolks!". To powrót ciekawej inicjatywy sprzed lat promującej muzykę folkową. Tego wieczora w Lublinie wystąpią formacje Paddy and the Rats, Molly Malone's, Criminal Tango oraz The Dickens. Bilety: 65 zł w przedsprzedaży i 80 zł w dniu koncertu.