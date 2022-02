Muzyczne ferie w Filharmonii

Pełnomocnik wzywa do zaprzestania prac przy kamienicy. Miasto: Jesteśmy właścicielami nieruchomości

W kamienicy przy ulicy Krótkiej rozpoczęły się już prace rozbiórkowe. Adwokat spadkobierców dawnych właścicieli skierował do urzędników wezwanie do wstrzymania robót. Tymczasem, według założonego harmonogramu, budynek za kilka dni ma zrównać się z ziemią i miasto nie widzi powodów, by stało się inaczej.