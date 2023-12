Wieczór szant w Kultowej Klubokawiarni

W hali MOSiR im. Zdzisława Niedzieli odbył się Mecz Słodkich Serc

Była to już 29 edycja tego koszykarskiego święta, które łączy całe lubelskie sportowe środowisko. Co ciekawe, koszykarze słodycze potrzebującym dzieciom przekazali po raz 30, bo raz mecz nie doszedł do skutku z powodu pandemii koronawirusa.