Wystawa i koncert w DK LSM. "Pasje życia"

To nie były konfitury ani liście laurowe. W szafie czekała na policjantów niespodzianka

Szafa nie prowadziła do Narnii, a w słoikach nie było ani konfitur, ani przypraw. 36-latek z gm. Puchaczów (pow. łęczyński) przechowywał w swoim domu marihuanę. Grozi mu za to do 10 lat za kratkami.