Nowy sezon w Teatrze Andersena coraz bliżej. Na początek: "Drzewo życzeń"

"Drzewo życzeń" to opowieść o sile przyjaźni, która pomaga pokonywać przeciwności losu i uprzedzenia. Bohaterką opowieści jest Samar, która wraz z rodziną emigruje do małego miasteczka w Ameryce. Niestety nie wszyscy przyjmują ich z otwartymi ramionami. Samar czuje się samotna. Jej największym marzeniem jest mieć przyjaciela.



Spektakl Mateusza Przyłęckiego na podstawie książki Katherine Applegate będzie można oglądać od 22 września do końca miesiąca.



Na początku października Teatr Andersena zaprosi na pokazy "Szewczyka Dratewki", a już 8 października o godz. 17 swoją uroczystą premierę będzie miał najnowszy spektakl - "Alicja w Krainie Czarów" w reżyserii Jakuba Roszkowskiego, który dokonał także przekładu i adaptacji kultowej prozy Lewisa Carrolla.



– Poczujmy się wszyscy jak Alicja, razem z nią wpadnijmy do króliczej nory i wybierzmy się we wspólną podróż po świecie, w którym nic nie jest takim, jakim się wydaje. Do świata pełnego niezwykłych stworzeń, nieoczekiwanych spotkań, nieoczywistych rozwiązań, a także muzyki, tańca i humoru. Do Krainy Czarów – zachęcają organizatorzy.



Do końca roku w repertuarze Teatru Andersena znajdą się także docenione już przez dzieci: "Pyza na polskich dróżkach", "Proszę słonia", "Dziewczynka z emocjami" oraz "Arabela", jak również propozycja dla starszych już odbiorców - "Podwójne życie Weroniki". W styczniu przyszłego roku teatr zaprosi na pokazy "Dziób w dziób".



Oferta instytucji to jednak nie tylko spektakle. – Przygotowaliśmy ofertę warsztatów dwujęzycznych (w języku polskim i ukraińskim) oraz poszerzyliśmy ofertę edukacyjną dla rodzin z dziećmi i grup zorganizowanych – wymienia Agata Will z Teatru Andersena.



Wśród propozycji edukacyjnych są Akademia Andersena i Duża Akademia Andersena, czyli kursy edukacji teatralnej, podczas których młodzi adepci poznają specyfikę teatru oraz sprawdzają się w zadaniach aktorskich. Metody pracy są dostosowywane do wieku dzieci. "Zakulisowe sprawy" to spotkania towarzyszące spektaklom, które stanowią przedłużenie teatralnej rozmowy na temat obejrzanego przedstawienia. Warsztat "Idzie lalkarz światem" ma z kolei postać lekcji teatralnej, którą otwiera kolaż etiud granych za pomocą pięciu podstawowych form lalkowych. Uczestnicy pod okiem prowadzących mogą spróbować swoich sił w animacji każdej lalki.



Dla grup ukraińskich, polskich lub ukraińsko-polskich przygotowano zajęcia prowadzone współprowadzone przez polsko-ukraiński duet aktorski. Pierwsza część spotkania to pokaz z wykorzystaniem techniki teatru cieniowego. Z jednej strony to pokaz artystyczny, zabawa teatrem formy, z drugiej strony to historia, która wzrusza, śmieszy, bawi, zachęca do refleksji. Druga część spotkania to warsztaty z udziałem dzieci.



Będą też spotkania dla rodzin, które zaplanowano na każdą trzecią niedzielę miesiąca o godz. 10. Każdy warsztat rozpocznie krótka etiuda teatralna w wykonaniu aktorów Teatru Andersena. Następnie każdy z uczestników spotkania będzie mógł wykonać swoją lalkę teatralną.



Szczegółowy repertuar oraz oferta zajęć edukacyjnych dostępne są na stronie internetowej Teatru Andersena.