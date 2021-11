"Weekend z R." - spektakl w Puławach

Akcja farsy Robina Hawdona rozgrywa sie w latach 20. w Londynie. Clarise i Roger to małżeństwo szczęśliwe, spełnione, odnoszące sukcesy na każdej płaszczyźnie. Rozumieją się bez słów, nie widzą świata poza sobą. Lecz to tylko pozory. Przepełnieni są miłością, ale czy tylko do siebie?



- "Weekend z R." to komedia wielu zwrotów akcji, intryg i sekretów. Komizm sytuacyjny spektaklu gwarantuje dwie godziny świetnego humoru i rewelacyjnej zabawy - przekonują organizatorzy.



Bilety na wydarzenie kosztują 75 i 95 zł.