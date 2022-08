Niby krach, ale po cenach mieszkań nie widać. W Lublinie urosły nawet o kilkanaście procent

Porównując rok do roku, banki udzielają teraz o około 70 procent kredytów hipotecznych mniej. Ludzi dobija drożyzna i decyzję o kupnie lokalu odkładają na lepsze czasy. Ci, którzy jednak chcieliby dokonać transakcji i zaciągnąć kredyt, w bankach słyszą, że nie stać ich na spłacanie rat. A stopy procentowe, od których wysokość rat jest uzależniona, rosną od października 2021 r. Eksperci przewidują, że w tym roku czeka nas przynajmniej jeszcze jedna podwyżka.

Państwo daje, nikt nie bierze

Nie pomaga nawet rządowa oferta, według której rodziny mogą dostać rządowe dofinansowanie do wkładu własnego przy zaciąganiu kredytu. Stosowna ustawa weszła w życie 26 maja.

– Program jest kierowany do osób, które posiadają zarobki umożliwiające spłatę kredytu na mieszkanie, ale jednocześnie nie mają pieniędzy na wymagany wkład własny. Likwidujemy w ten sposób barierę braku środków na wkład własny wymagany dla uzyskania kredytu hipotecznego na zakup lub budowę mieszkania zaspokajającego potrzebę mieszkaniową – tak program reklamowany jest na stronach rządowych. I dalej: – Możesz uzyskać kredyt do 100 proc. wartości mieszkania, jeśli masz zdolność do obsługi tego zobowiązania. Do mniej zamożnych gospodarstw domowych adresujemy większość programów polityki mieszkaniowej, na które też przeznacza się najwyższe wydatki z budżetu.

Ile osób skorzystało z oferty? Ani jedna.

Nikt w skali całej Polski nie otrzymał pomocy przy wkładzie własnym. Dlaczego? Przez to, że banki oceniają, że chętnych na kredyt nie będzie stać na raty.

To wszystko zatrzymało inwestycje deweloperskie. Boom mieszkaniowy, jaki obserwowaliśmy kilka miesięcy temu, wyparował. A co z cenami? Są niższe? Niekoniecznie.

Jest taniej i jednocześnie drożej

Zgodnie z najnowszym raportem Expandera i Rentier.io spadek cen był zauważalny w czerwcu, ale w lipcu już nastąpiło odbicie. Mimo to w 11 z 17 badanych miast przeciętne ceny były niższe niż w maju.

– W lipcu najmocniej wzrosły ceny w Sosnowcu (4,8 proc. m/m), Gdańsku (3,9 proc. m/m) i Częstochowie (3,4 proc. m/m). To te same miasta, w których w czerwcu obserwowaliśmy największe spadki. W żadnym z nich ceny nie powróciły jednak do poziomu z maja. Patrząc na dane ze wszystkich 17 badanych miast sytuację należy określić jako stabilizację. Nie licząc Częstochowy, gdzie zmiany są niewielkie. Stabilna jest też liczba wystawianych ogłoszeń.

W lipcu opublikowano 34 tysiące unikalnych internetowych ogłoszeń sprzedaży. Dla porównania w czerwcu było ich 36 tysięcy, a w maju 32 tysiące – czytamy w raporcie.

Co do Lublina to wzrost wyniósł 13 procent w ciągu roku i 4 procent od maja tego roku. Średnia metra kwadratowego w Lublinie to teraz 8693 zł.