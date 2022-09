1 września. Co przyniesie nowy rok szkolny? Najważniejsze zmiany dla uczniów

Uczniowie zadają sobie dziś dwa najważniejsze z ich punktu widzenia pytania. Czy będą zdalne lekcje? Czy będzie strajk nauczycieli? Wiele wskazuje na to, że na oba usłyszą odpowiedź negatywną.

Przemysław Czarnek, szef Ministerstwa Edukacji i Nauki powiedział w wywiadzie dla PAP, że jest „głęboko przekonany”, że „zbliżający się rok szkolny będzie pierwszym od dwóch lat bez zdalnego nauczania”.

Z kolei nauczyciele, z którymi rozmawiamy, w strajk nie wierzą.

– O podwyżki trzeba walczyć. Konieczne jest oflagowanie i oplakatowanie szkół. Konieczne są rozmowy z rządzącymi. Ale doświadczenia z 2019 r. pokazały, że ten rząd przed strajkiem się nie ugnie – to jeden z głosów.

– Poprzedni strajk nie przyniósł efektów więc nie wierzę, że teraz większość nauczycieli opowie się za takim rozwiązaniem – mówi inny nauczyciel i podkreśla, że poprzednio był na „tak”.

HIT, EDB i W-F

Od września uczniowie klas pierwszych szkół ponadpodstawowych uczyć będą się nowego przedmiotu. Mowa o HiT, czyli Historia i teraźniejszość. Na tych zajęciach uczniowie poznawać mają najnowszą historii Polski i świata po 1945 roku.

Zajęcia budzą wiele kontrowersji za sprawą podręcznika do tego przedmiotu autorstwa prof. Wojciecha Roszkowskiego. Pozycja (prezentowana m.in. na Poczcie Głównej w Lublinie jako bestseller) jest mocno krytykowana. Wszystko za sprawą nazwania zapłodnienia in vitro „hodowlą ludzi”, czy stwierdzenia, że pigułki antykoncepcyjne zachęcają młode kobiety do stosunków przedmałżeńskich i pozamałżeńskich.

Dlatego wiele szkół zapowiedziało już, że z tej książki korzystać nie będzie. Taka decyzja zapadła m.in. w IX LO w Lublinie, Zespole Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie czy II LO w Krasnymstawie (dane zebrane przez wolnaszkola.org.)

Od września zmieniają się też zajęcia z edukacji dla bezpieczeństwa. To przedmiot, którego uczą się uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej oraz I klasy szkoły ponadpodstawowej.

Znaleźć ma się w nim więcej elementów związanych z przysposobieniem obronnym, m.in. obchodzenie się z bronią, survival, reagowanie w sytuacjach kryzysowych.

Od 1 września trudniej będzie nie ćwiczyć na lekcji WF-u. Zwolnienia na semestr lub cały rok wystawiać będzie mógł tylko lekarz specjalista. Zaświadczenia od lekarza rodzinnego nie będą respektowane.

Zmiany w egzaminach

Największe zmiany czekają jednak maturzystów, którzy na koniec roku szkolnego 2022/23 jako pierwsi będą zdawać tzw. nową maturę. Będą mieli oni więcej czasu na rozwiązanie zadań (np. pisemny egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym będzie trwał 240 minut zamiast 170), ale będzie również więcej zadań na arkuszach maturalnych. Dłuższe będzie musiało być też wypracowanie (300, a nie 250 słów).

Maturzyści będą musieli też przystąpić do czterech egzaminów pisemnych: z języka polskiego, matematyki, języka obcego i wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym (tylko przy nim nie będzie obowiązywał 30-procentowi punktów). W nowej formule odbywać się będą również egzamin ustny z języka polskiego.

Egzamin ósmoklasisty, podobnie jak w poprzednich latach, zostanie przeprowadzony na podstawie zawężonego katalogu wymagań.