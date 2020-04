Kiedy uczniowie wrócą do szkół? "Być może nie będzie powrotu przed wakacjami"

W związku z epidemią koronawirusa w połowie marca zamknięto szkoły. Dwa tygodnie później zapadła decyzja, by nauczyciele realizowali w sposób zdalny podstawę programową. Wszystko po to, by mogli wystawiać oceny, a dzieci nie straciły roku szkolnego lub żeby nie musiały chodzić do szkoły w wakacje. Taki system ma obowiązywać do 26 kwietnia. Teoretycznie więc uczniowie wrócą w poniedziałek do szkół.

Teoretycznie, bo bardzo prawdopodobne jest, że uczniowie w ogóle nie wrócą do szkół w tym roku szkolnym.

– Być może nie będzie powrotu do szkół przed wakacjami. Teraz nie jesteśmy w stanie stwierdzić tego na 100 procent. Trzeba jeszcze trochę poczekać. W jakimś momencie, w uzgodnieniu z ministrem zdrowia, wydamy odpowiednie decyzje. Najważniejsze zdanie w tym temacie mają minister zdrowia i główny inspektor sanitarny – powiedział minister edukacji narodowej, Dariusz Piontkowski w wywiadzie dla Interii.

Prawdopodobnie też zanim do szkół wrócą starsi uczniowie zrobią to maluchy. Wynika to z planu częściowego znoszenia ograniczeń związanych z epidemą, jaki w ubiegłym tygodniu ogłosił premier Mateusz Morawiecki. Trzeci z czterech etapów „powrotu do normalności” zakłada, że zorganizowana będzie opieka (nie lekcje – red.) nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach i w klasach I-III. Wszystko po to, by ich rodzice mogli wrócić do pracy.