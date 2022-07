Licea, technika i szkoły branżowe w Lublinie. W tych klasach są wolne miejsca

Do czwartku absolwenci szkół podstawowych mieli czas na dostarczenie dokumentów do szkoły, do której zostali zakwalifikowani w pierwszym etapie rekrutacji. Dziś już wiadomo ilu uczniów tego nie zrobiło, w związku z czym w ich klasach pojawiły się wolne miejsca.

Jak informuje Urząd Miasta, do dyspozycji kandydatów do klas pierwszych pozostały jeszcze w sumie 1392 miejsca, w tym 366 miejsc w liceach ogólnokształcących, 578 miejsc w technikach, 448 miejsc w branżowych szkołach I stopnia.

Według stanu na godz. 9:00 dnia 29 lipca 2022 r. po publikacji list przyjętych, wolnymi miejscami dysponują jeszcze: