Kalendarz roku szkolnego 2020/2021. Wiemy, kiedy będą dłuższe przerwy w nauce

Nowy rok szkolny rozpocznie się we wtorek 1 września. Na pierwszy dzień wolny poza weekendami uczniowie będą musieli poczekać do środy, 14 października czyli do Dnia Edukacji Narodowej. 1 listopada 2020, czyli Wszystkich Świętych wypadnie w niedzielę, za to Święto Niepodległości (11 listopada) w środę. A to oznacza, że właśnie wtedy uczniowie będą mogli liczyć na dłuższe wolne. Zgodnie z przepisami, dyrektorzy poszczególnych szkół sami mogą decydować o przyznaniu dodatkowych dniach wolnych (w szkołach podstawowych, zawodówkach i szkołach policealnych mają do dyspozycji 6 takich dni, w gimnazjach – 8, a w liceach ogólnokształcących i technikach – 10 dni). Jeśli ustalą, że będzie to 12 i 13 listopada (czwartek i piątek) to uczniowie będą mieli wtedy w sumie aż pięć dni wolnego.

Zimowa przerwa świąteczna będzie trwać od 23 grudnia do 31 grudnia 2020 r. Nowy rok 2021 rozpocznie się w piątek więc uczniowie będą mogli wrócić do szkół dopiero w poniedziałek, 4 stycznia. Ponieważ Trzech Króli (6 stycznia) wypada w środę wielu dyrektorów zdecyduje na pewno o przedłużeniu wolnego ustanawiając dniem dodatkowo wolnym od zajęć także 5 stycznia. Oznacza to, że wolne będzie aż 15 kolejnych dni.

Niespełna miesiąc później, bo 1 lutego, w woj. lubelskim rozpoczną się dwutygodniowe ferie.

Święta Wielkanocne w 2021 roku wypadają w dniach 4-5 kwietnia. MEN zdecydował, że przerwa świąteczna w nauce trwać będzie od 1 do 6 kwietnia. Uczniowie wrócą do szkół w środę, 7 kwietnia.

Najprawdopodobniej w połowie kwietniu odbędzie się trzydniowy egzamin ósmoklasisty, a na początku maja – matury. Dokładny harmonogram egzaminów nie został jeszcze opublikowany. Centralna Komisja Egzaminacyjna poinformuje o nich w ciągu kilku najbliższych tygodni.

Maturzyści zakończą naukę 30 kwietnia 2021 r. Pozostali uczniowie rozpoczną wakacje 25 czerwca.

A co z długim majowym weekendem? Nie tym razem, bo Międzynarodowe Święto Pracy (1 maja) wypadnie w sobotę, a 3 maja to poniedziałek. Na dodatkowy dzień wolny uczniowie mogą liczyć natomiast w wypadający po Bożym Ciele (3 czerwca) piątek.