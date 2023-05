Ósmoklasiści już piszą egzamin. Dziś język polski (zdjęcia)

Viktoria mimo, że w szkole ma same piątki stresuje się egzaminem.

– Zależy mi żeby zdać egzamin jak najlepiej, bo wybieram się do III Liceum Ogólnokształcącego, a tam będzie ciężko się dostać – przyznaje dziewczynka. – Obstawiam, że będzie "Balladyna" lub druga część "Dziadów".

– Próbny egzamin nie poszedł mi dobrze, ale się przyłożyłem i więcej uczyłem. Wolę matematykę w niej czuje się najlepiej. Angielskie też mam opanowany – mówi Kacper, ósmoklasista z SP 58.

– Zero stresu co będzie to będzie – Michał. – Coś się napisze.

Wszyscy uczniowie, z którymi rozmawialiśmy w SP 58 obstawiają, że będą ''Dziady''.

– Myślę, że nas zaskoczą "Quo Vadis" lub "Kamieniami na szaniec". Przeczytałam lektury, ale pewności nigdy nie ma. Boje się, że cała wiedza mi ucieknie – przyznaje Małgosia.

Trzymamy kciuki!

Po godzinie 14.00 opublikujemy arkusze egzaminacyjne.