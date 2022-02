Powrót uczniów do szkół. Jest konkretna data

Szef MEiN na konferencji prasowej zapowiedział, że klasy V-VIII i szkoły ponadpodstawowe wrócą do szkół wcześniej niż zakładano.

– Podjęliśmy decyzję o przyspieszeniu powrotu do nauki stacjonarnej w klasach V-VIII i w szkołach ponadpodstawowych o tydzień. A zatem nauka zdalna nie będzie trwała, jak zakładaliśmy wcześniej, do końca lutego, tylko wszystkie te szkoły, które w drugiej połowie lutego nie będą już na feriach, wrócą do nauki stacjonarnej 21 lutego – powiedział Przemysław Czarnek.

Z kolei Adam Niedzielski, szef resortu zdrowia dodał, że mamy do czynienia z początkiem końca pandemii.– Z mojego punktu widzenia widać, że luty będzie tym miesiącem, kiedy spadki zakażeń powinny być stosunkowo duże i w zasadzie w lutym wyczerpie się (...) poważne zagrożenie dla systemu opieki zdrowotnej – powiedział i dodał: – Mam nadzieję, że w marcu będziemy mogli podejmować odważne, pełne decyzje dotyczące znoszenia restrykcji (...) czy wprowadzenia bardziej łagodnych regulacji – tak, żebyśmy w wiosnę weszli w normalnym trybie funkcjonowania