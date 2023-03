Wiosenna akcja ratowania płazów. Miasto szuka chętnych do pomocy

Wczesną wiosną dochodzi do wzmożonej migracji płazów do najbliższych zbiorników wodnych. Na ich drodze często znajdują się ruchliwe ulice oraz kanały czy studzienki, do których wpadają, nie mogąc się wydostać. Dlatego miasto po raz kolejny organizuje akcję ich ratowania. Potrwa ona kilka tygodni i będzie uzależniona od pogody.

Wzdłuż ulic Janowskiej i Lipskiej ustawiono płotki naprowadzające, które uniemożliwiają płazom wejście na jezdnie. Przemieszczając się wzdłuż barierki wpadają do pojemnika, skąd przenoszone będą do zbiorników wodnych: z ul. Janowskiej do stawów przy ul. Koło, a z ul. Lipskiej pod wiadukt kolejowy na ul. Tęczowej.

- Zachęcamy mieszkańców Lublina do włączenia się w pomoc przy przenoszeniu tych niewielkich zwierząt w bezpieczne miejsca. Apelujemy również do kierowców o zmniejszenie prędkości i zachowanie szczególnej ostrożności w pobliżu zbiorników wodnych – mówi Blanka Rdest-Dudak, Dyrektor Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta Lublin.

Osoby zainteresowane udziałem w akcji zgłoszenia mogą wysyłać na adres: komunalna@lublin.eu. Pracownicy wydziału udzielą wolontariuszom wszelkich niezbędnych informacji.

Ratusz przypomina, że w Polsce wszystkie gatunki żab i ropuch są objęte ochroną. Odgrywają one istotną rolę w łańcuchu pokarmowym, będąc wrogiem wielu szkodników. Odżywiają się głównie owadami latającymi, w tym tak uciążliwymi jak komary. Uzupełnieniem ich diety są też inne, wyrządzające wiele szkód insekty, jak: stonka, pajęczaki, chrząszcze, a nawet ślimaki.