Polski Ład pełen łat. Jaki wpływ na nasze finanse będą miały nowe zmiany

(fot. Maciej Kaczanowski / archiwum)

Obniżenie podatku PIT z 17 do 12 procent, likwidacja ulgi dla klasy średniej czy zmiana naliczania składek zdrowotnych dla przedsiębiorców – to część z proponowanych zmian w przepisach podatkowych w ramach Polskiego Ładu. Mają one wejść w życie już 1 lipca.

