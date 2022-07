Od piątku, 29 lipca, klienci banków posiadający złotówkowe kredyty hipoteczne zaciągnięte do 1 lipca tego roku (których termin zakończenia przypada co najmniej 6 miesięcy po tej dacie) mogą wnioskować o wakacje kredytowe. Takie rozwiązanie wprowadza nowa ustawa, którą rząd ma zamiar złagodzić skutki inflacji. Nie chodzi wprost o rosnące ceny towarów i usług, ale o podnoszone, od jesieni 2021 r., co miesiąc stopy procentowe. Mają one zasadniczy wpływ na wysokość raty kredytu. Tak częste zmiany wysokości stóp sprawiają, że wielu kredytobiorców płaci po kilkaset złotych więcej niż jeszcze kilka miesięcy temu.