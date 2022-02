Elden Ring: Świat gry, eksploracja i mechaniki rozgrywki (wideo)

Lokatorom zimno. A zmiana sposobu ogrzewania spowodowała jeszcze większy wzrost zużycia energii

Część mieszkańców bloku socjalnego przy ul. Krępieckiej w Świdniku narzeka na wysokie rachunki za prąd, co wiąże się m.in. z tym, że budynek nie jest podłączony do sieci ciepłowniczej. Nie wszystkich ucieszyła też wymiana urządzeń grzewczych na klatce schodowej. Co na to zarządca nieruchomości?