The Settlers History Collection: Zbuduj to jeszcze raz (wideo)

W 1993 roku studio Blue Byte wypuściło na rynek grę The Settlers. Wysyłanie osadników na nowe tereny, zarządzanie osadami, zdobywanie surowców i odpowiednie balansowanie posiadanymi zasobami, tworzenie szlaków handlowych, wznoszenie nowych budynków i - od czasu do czasu - walka z przeciwnikiem.

Gra okazała się sukcesem i początkiem całej serii. Do dziś ukazało się w sumie siedem odsłon. Na sierpniowych targach gamescom w Kolonii zapowiedziano nową część zatytułowaną The Settlers.

Jej premiera została wstępnie zaplanowana na przyszłoroczną jesień, ale to nie znaczy, że fani osadników nie będą mieli przez ten czas w co grać.

Wręcz przeciwnie.

Do sprzedaży trafił zestaw The Settlers History Collection za który odpowiada studio Blue Byte. To wszystkie siedem głównych odsłon tej serii; wraz z ich rozszerzeniami.

Każda część została przygotowana tak, by bezproblemowo działała na współczesnych komputerach z Widnows 10 i ulepszona w porównaniu do oryginalnej wersji.

W The History Collection znajdziemy The Settlers z 1993 roku. Jest też The Settlers II: Veni, Vidi, Vici (tu dodano także automatyczne zapisy czy obsługę 4K).

The Settlers III zawiera pakiet rozszerzający Quest of the Amazons, a także automatyczne zapisy, obsługę 4K i dwóch monitorów oraz tryb wieloosobowy przez platformę Uplay. Identyczne funkcje ma The Settlers IV wraz z dodatkiem The Trojans and the Elixir of Power.

W zestawie nie zabrakło The Settlers: Heritage of Kings oraz The Settlers: Rise of an Empire z ulepszeniami. Całość zamyka wydana w 2010 roku gra The Settlers 7: Paths to a Kingdom ze wszystkimi dodatkami.

The Settlers History Collection jest dostępna tylko na PC (na platformie Uplay). Cały pakiet kosztuje 159,99 złotych, ale każdą część można kupić osobno.