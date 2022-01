The Settlers: Osadnicy przyjdą w marcu (wideo)

W 1993 roku studio Blue Byte wypuściło na rynek grę The Settlers. Wysyłaliśmy tytułowych osadników na nowe tereny, zarządzaliśmy osadami, zdobywaliśmy surowce i odpowiednio balansowaliśmy posiadanymi zasobami.

Nie zabrakło tworzenia szlaków handlowych, wznoszenia nowych budynków i – od czasu do czasu – walki z przeciwnikiem.

Gra okazała się sukcesem i początkiem całej serii.

Czego możemy się spodziewać po kolejnej odsłonie zatytułowanej The Settlers?

To wciąż będzie strategia czasu rzeczywistego (RTS), w której gracze muszą osiedlić się na nowym lądzie, zebrać zasoby do budowy społeczności, rekrutować cywilów (lub inżynierów) i tworzyć jednostki wojskowe, aby chronić i bronić swojej nowej osady.

Tworzona przez Ubisoft Düsseldorf gra The Settlers powraca jako reboot inspirowany głównie trzecią i czwartą odsłona, które do dziś są dwiema najpopularniejszymi grami z tej serii. Gracze mogą oczekiwać świeżego spojrzenia na nową wersję The Settlers w jednym z trzech trybów gry: kampania dla jednego gracza, szturm i potyczka (solo vs. AI, kooperacja vs. AI lub tradycyjna rywalizacja z udziałem maksymalnie ośmiu graczy).

W grze znajdziemy trzy grywalne frakcje, z których każda ma unikalny wygląd, styl gry i odpowiednią historię.

Premierę gry zaplanowano na marzec, ale już 20 stycznia rozpocznie się zamknięta beta (szczegóły i rejestracja na thesettlers.com). W niej będzie samouczek, dwie grywalne frakcje i dwa tryby potyczek.

A na zachętę jest uroczy zwiastun: