World of Warships: Legends. Dave Mustaine, Megadeth i nowe okręty (wideo)

Współpraca twórców gry ze studia Wargaming z zespołem Megadeth dla graczy oznacza amerykański krążownik premium IV poziomu Rattlehead, postacie dowódców przedstawiające lidera zespołu Dave’a Mustaine’a i maskotkę kapeli, Vica Rattleheada, a także specjalne flagi, baza i naszywka.

To wszystko będzie dostępne w World of Warships: Legends (czyli konsolowej wersji World of Warships) do 2 października.

Sierpniowa aktualizacja wprowadza także nową kampanię Wagen un Winnen. Na końcu pięciotygodniowych działań ze 100 kamieniami milowymi gracze, którzy nabyli Wsparcie Admiralicji i ukończą nową kampanię, otrzymają niemiecki niszczyciel Premium VIII poziomu: Z-44.

A skoro juz o okrętach mowa: do odblokowania w grze są trzy nowe jednostki: francuski ciężki krążownik Henri IV, włoski pancernik Cristoforo Colombo i niszczyciel Halland.

A 7 września rozpoczną się trzy sezony bitew na arenie. Ten kooperacyjny tryb bitewny łączy cztery trzyosobowe drużyny w walce o dominację na morzu, w której gracze wybierają spośród sezonowo dostępnych okrętów poziomów IV-VI.

Wszystkie nowości prezentują się mniej więcej tak: