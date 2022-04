Rejestracja w szpitalu w Hrubieszowie od rana do wieczora

0 A A

Od 4 maja rejestracja do poradni przyszpitalnych ma działać w godz. 7-19. (fot. UM Hrubieszów)

Nie do godz. 15, jak to jest obecnie, ale do 19 będzie od początku maja pracować rejestracja do poradni specjalistycznych w szpitalu w Hrubieszowie. Wydłużone zostaną też godziny pracy pracowni RTG.

