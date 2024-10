Obywatel na medal. Odnowił miastu tablice i nic za to nie chciał

„Fantastycznych mamy mieszkańców miasta” – zakomunikowała w mediach społecznościowych burmistrz Marta Majewska i podziękowała publicznie Markowi Zającowi, który z własnej inicjatywy odnowił, zupełnie bezpłatnie kilka pamiątkowych tablic.

– To wyjątkowa cenna postawa, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdy tak niewiele osób jest gotowych robić coś bezinteresowanie, a pan Marek Zając nie chciał nawet słyszeć o jakimkolwiek wynagrodzeniu – mówi nam burmistrz Majewska.

Mężczyzna jest właścicielem zakładu kamieniarskiego. Więc całe zadanie zrealizował profesjonalnie. Wcześniej oczywiście konsultował to i pracował przy tablicach pod okiem Emilii Feliksiak, prezes Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego i jednocześnie wiceprzewodniczącej Rady Miasta Hrubieszów.

Dzięki pracy Marka Zająca jak nowe wyglądają teraz tablice na pomniku Bolesława Prusa, obelisku Bolesława Leśmiana, także prof. Wiktora Zina i mjr Henryka Dobrzańskiego Hubala znajdujące się na Miejskiej Bibliotece Publicznej – Hrubieszowskim Centrum Dziedzictwa.

– One rzeczywiście już jakiś czas wyglądały nie najlepiej, widzieliśmy to, ale jak to bywa w życiu, zawsze było coś pilniejszego do zrobienia. Teraz, dzięki panu Zającowi prezentują się pięknie – cieszy się Marta Majewska. Zdradza, że podczas spotkania z kamieniarskim mistrzem, w ramach podziękowania przekazała mu symbolicznie zestaw promocyjnych miejskich gadżetów.