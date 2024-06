Przemytnicy na granicy, czyli papierosy, mrówki i skrytki

W pociągu nikt nic nie wie

Na jednym czynnym obecnie przejściu kolejowym z Białorusią, w Małaszewiczach, przemyt zawsze miał formę bardziej hur-tową.

Pod koniec kwietnia, podczas kontroli pociągów towarowych wjeżdżających z Białorusi, celnicy i pogranicznicy zabezpieczyli blisko 12,8 tys. paczek nielegalnych wyrobów tytoniowych.

Szczegółowa rewizja dwóch składów towarowych jadących z Brześcia do Małaszewicz przyniosła efekt w postaci 10 tys. paczek zabezpieczonych papierosów. W obu przypadkach w wagonach typu wę-glarka pod wierzchnią warstwą towaru ukrytych było po 5 tys. paczek.Papierosy często są także ukrywane u w ramach wagonów i platform. Jak zwykle nikt z przesłuchiwanych pracowników obsługi pociągów nie przyznaje się do próby przemytu.

Wojna w Ukrainie wywołała efekt mrożący. W związku z agresją Rosjan funkcjonariusze NOSG uszczelnili granicę z Białorusią i Ukrainą.

– Liczba prób przemytu przez tzw. „zieloną granicę” spada – mówi kpt. SG Dariusz Sienicki, rzecznik prasowy Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej. – W 2021 roku funkcjonariusze NOSG ujawnili 57 prób przemytu, w 2022 już 32, a w 2023 już tylko 17 – wylicza kpt. Sienicki.

Metody są wciąż te same. Mniej wyszukane to przeprawy pontonami pakunków z papierosami przez Bug lub te bardziej zaawansowane, na przykład przy użyciu dronów.

Jak nieoficjalnie dowiedzieliśmy, jest jeszcze jedna teoria tłumacząc znaczy spadek prób przemytu przez zielona granicę z Ukrainą. Podobno złapany w Ukrainie przemytnik od razu, z automatu, trafia na front. Działa to właśnie jak wspomniany efekt mrożący.

Rynek nie lubi próżni

Od lat też krajowe grupy przestępcze same wytwarzają podrabiane papierosy. Tytoń z upraw np. pod Biłgorajem jest kupowany przez grupy przestępcze i następnie przerabiany w „podziemnych” wytwórniach. Potem podrabiane papierosy trafiają na targowiska lub jadą na Zachód.

Handel nielegalnymi papierosami i tytoniem jest zjawiskiem wciąż spotykanym na bazarach i targowiskach, mimo trwającej wojny w Ukrainie. Warto jednak wiedzieć, że kupując nielegalne wyroby tytoniowe nabywcy wchodzą w konflikt z prawem oraz tego, że grożą im za to wysokie grzywny. Nabywanie, przechowywanie, przewożenie, przesyłanie i przenoszenie nielegalnych wyrobów tytoniowych, a także pomaganie w ich zbyciu czy ukryciu stanowi przestępstwo lub wykroczenie skarbowe.

Osoby kupujące papierosy niewiadomego pochodzenia często nie zdają sobie też sprawy, że za produkcją i handlem nielegal-nymi wyrobami tytoniowymi stoją zorganizowane grupy przestępcze i dokonując takich zakupów, dają im zarobić.

Papierosy kupowane na bazarach często są podróbkami, pochodzą z nielegalnego źródła – z przemytu lub „podziemnej” pro-dukcji i nie spełniają żadnych norm jakości. Często produkowane są przy użyciu prymitywnych maszyn, a surowiec wykorzystywany do ich wytwarzania zawiera wiele niebezpiecznych dla zdrowia substancji.