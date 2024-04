Przez wieś, jak po wyścigowym torze. Motocyklista "zarobił" mandat i punkty karne

0 A A

(fot. KPP Hrubieszów)

W jednej wiosce natknął się na oznakowany radiowóz, ale minął go i pojechał dalej. W drugiej namierzyli go policjanci z wideorejestratorem. A że jechał zdecydowanie za szybko, to nie uszło mu to na sucho.

