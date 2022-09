Miejsca na starym cmentarzu już praktycznie nie ma. "Problem jest palący"

– Problem jest palący, dlatego sygnalizowany był już dawno, jeszcze za kadencji poprzedniego burmistrza miasta – przyznaje ks. Marek Giergiel, proboszcz parafii pw. Św. Ducha w Hrubieszowie, która wspólnie z prawosławną parafią pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny zarządza istniejącym od końca XVIII wieku cmentarzem w dzielnicy Podgórze.

W tym momencie nekropolia o powierzchni ok. 6 ha jest już właściwie zapełniona do ostatniego miejsca. – Jeżeli odbywają się pochówki, to niemal wyłącznie na zasadzie grzebania zmarłych w grobach już istniejących. Stworzenie nowego cmentarza jest niezbędne, by mieszkańcy Hrubieszowa nie stanęli przed sytuacją, że nie będą mieli gdzie chować swoich bliskich – uważa duchowny.

Dodaje, że jakiś czas temu parafia otrzymała w sąsiedztwie swojego cmentarza niewielki kawałeczek ziemi. Mogłoby tu powstać jednak nie więcej niż 100 miejsc pochówku. Ale do tego jeszcze trzeba spełnić wiele warunków. – Niezbędna jest przede wszystkim zmiana planu zagospodarowania przestrzennego, która pozwoli na funkcjonowanie cmentarza na tej działce. Ale nie obędzie się też bez uzyskania innych zgód, np. sanepidu. Dlatego to wszystko potrwa – wyjaśnia proboszcz Giergiel.

Zgodę na założenie cmentarza komunalnego radni Hrubieszowa najpewniej wydadzą. – Ale do finału jest jeszcze długa droga. Poza spełnieniem wielu wymogów, jest jeszcze kwestia znalezienia na to pieniędzy – mówi Monika Podolak, sekretarz Urzędu Miasta w Hrubieszowie.

Plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący blisko 3-hektarową należącą do miasta działkę w Podgórzu, przy ul. Nowej uwzględnia możliwość założenia tutaj cmentarza.

– Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych zakłada, że musi to być teren spełniający warunki sanitarne i zgodę Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej również już mamy – podkreśla Barbara Budzyński, zastępca naczelnika wydziału gospodarki komunalnej UM Hrubieszów. Dodaje, że zgodnie z przepisami teren powinien być ogrodzony i już jest, a nawet został tam ustawiony krzyż. – Mamy też zabezpieczone środki na przygotowanie koncepcji i projektu cmentarza – dodaje Budzyńska.

Aby jednak komunalna nekropolia była naprawdę gotowa, to według zapisów ustawowych, musi się na jej terenie znajdować również "dom przedpogrzebowy lub kostnica". A na to już trzeba będzie większych pieniędzy. Należy więc znaleźć źródło finansowania.

– Być może będzie to przynajmniej w części przyszłoroczny budżet, nad którym prace będą prowadzone w październiku – zastanawia się Barbara Budzyńska. Mówi, że cmentarz komunalny może być realizowany etapami. Najpierw powstałby dom pogrzebowy, a w przyszłości być może również kolumbarium.

Poza cmentarzem parafialnym w Hrubieszowie są jeszcze dwa: wojenny i żydowski, na których jednak ze zrozumiałych względów pochówki nie są prowadzone.