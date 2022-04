Do tych miast w regionie dojedzie kolej. Lubelskie dostanie najwięcej pieniędzy

Dziś rano ogłoszony został podział pieniędzy z rządowego programu Kolej Plus, w którym samorządy mogły się starać o fundusze na budowę nowych tras kolejowych i modernizację już istniejących. Do podziału przewidziano 5,6 miliarda zł, ale ostatecznie zwiększono pulę do 11 miliardów zł.

Z tej kwoty Lubelskie ma dostać 3,5 miliarda zł. – To absolutny rekord, jeżeli chodzi o program Kolej Plus w podziale na województwa – mówi wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

Na liście zwycięskich projektów znalazły się wszystkie zgłoszone przez samorząd Lubelskiego, a jest ich pięć. – Z 1200 km nowych i modernizowanych linii kolejowych aż 320 km przypada na woj. lubelskie – wylicza wicepremier Jacek Sasin. – Na terenie Lubelszczyzny powstanie 90 km nowych linii kolejowych – podkreśla Bittel.

Do 2028 r. pociągi powinny dotrzeć do Janowa Lubelskiego, który nie miał dotychczas dostępu do sieci kolejowej i z tego powodu jeden z inwestorów zrezygnował swego czasu z wybudowania w tej okolicy fabryki mebli. Z Janowa tory mają być poprowadzone dalej przez Frampol do Biłgoraja. Po nowej trasie miałoby kursować 12 par pociągów dziennie.

Nowa linia ma także połączyć Lublin z Łęczną, Starą Wsią, Puchaczowem oraz kopalnią w Bogdance. Nowe tory miałyby się łączyć z istniejącą linią prowadzącą ze Świdnika do Portu Lotniczego Lublin. Samorząd zakłada, że między Lublinem a Łęczną będzie kursować w ciągu dnia aż 14 par pociągów, zaś między Łęczną a kopalnią 4 pary pociągów na dobę.