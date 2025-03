Dwaj mężczyźni odpowiedzą za kradzież z włamaniem w Potoku Wielkim

Zdarzenie miało miejsce na początku lutego, kiedy właściciel posesji zgłosił włamanie. Z relacji zgłaszającego wynikało, że sprawcy po wybiciu szyby w oknie piwnicy dostali się do środka i ukradli znajdujące się tam przedmioty. Policjanci z miejscowego komisariatu, którzy zajęli się sprawą, szybko ustalili tożsamość sprawców. Okazało się, że to dwaj mieszkańcy gminy Potok Wielki, którzy po zatrzymaniu przyznali się do popełnienia przestępstwa. Policjanci odzyskali część skradzionego mienia.

Mężczyźni odpowiedzą za kradzież z włamaniem, za co grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.