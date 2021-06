Intensywne opady deszczu. Zalana m.in. remiza strażacka. IMiGW wydał kolejny komunikat

"Działania Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych w pierwszej fazie polegały na udrażnianiu przepustów, a następnie na wypompowywaniu wody z zalanych posesji i budynków – czytamy w zamieszczonym na Facebooku poście.

Tymczasem Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy ostrzega przez kolejnymi burzami na terenie województwa lubelskiego, "którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h”. W niektórych miejscach może spaść też grad.

Ostrzeżenie obowiązuje do soboty do godz. 20.

Prognoza pogody na najbliższe dni

Najbliższe dni dadzą nam wytchnienie od gwałtownych zjawisk i upałów. Jednocześnie w prognozach widać szybki koniec tej sielanki. Od przyszłego tygodnia należy spodziewać się powrotu burz z bardzo silnym wiatrem i wartości na termometrach przekraczających 30 stopni Celsjusza.

Sobota na zachodzie kraju i Pomorzu zapowiada się na ogół pogodnie i bez opadów. Poza tym czeka nas zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu o sumie do 10 litrów wody na metr kwadratowy. Na południu i południowym wschodzie kraju miejscami pojawią się burze z opadami do 25 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 22 stopni Celsjusza na Wybrzeżu i Górnym Śląsku, przez 24 st. C w centrum kraju, do 25 st. C na Ziemi Lubuskiej i Podkarpaciu. Wiatr będzie północno-zachodni, słaby i umiarkowany, w burzach silny, osiągając prędkość do 90 kilometrów na godzinę.

Na niedzielę synoptycy prognozują małe i umiarkowane zachmurzenie. Tylko na południowym wschodzie okresami będzie duże z przelotnymi opadami deszczu do 5 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 23 st. C na Podlasiu, przez 25 st. C w centrum kraju, do 26 st. C na Śląsku. Powieje północno-zachodni i zachodni, słaby i umiarkowany wiatr.

W poniedziałek można spodziewać się pogodnej aury, jedynie na Podkarpaciu pojawi się więcej chmur i tam też przelotnie popada do 5 l/mkw. Temperatura maksymalna sięgnie od 25 st. C na Podlasiu, przez 26 st. C w centrum kraju, do 28 st. C na zachodzie. Słaby i umiarkowany wiatr na wschodzie powieje jeszcze z kierunku północno-zachodniego, a poza tym będzie skręcający na południowo-wschodni.

Wtorek upłynie pod znakiem małego i umiarkowanego zachmurzenia, które na zachodzie i południu kraju będzie wzrastać do dużego. W tych regionach wystąpią przelotne opady deszczu do 10 l/mkw. oraz burze z gradem i sumą opadów do 40 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 27 st. C na Podlasiu, przez 28 st. C w centrum kraju, do 31 st. C na Śląsku. Będzie wiać z kierunków południowych, słabo i umiarkowanie, w trakcie burz silnie, w porywach do 80-100 km/h.

W środę zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Pojawią się przelotne opady deszczu do 10 l/mkw., a po południu także burze z gradem oraz opadami do 40 l/mkw. Tylko na północnym wschodzie kraju można liczyć na pogodne niebo. Temperatura maksymalna wyniesie od 23 st. C na Pomorzu, przez 30 st. C w centrum kraju, do 32 st. C na Podkarpaciu. Południowy wiatr, skręcający od zachodu na zachodni, będzie słaby i umiarkowany. Kiedy zagrzmi, w porywach rozpędzi się do 80-100 km/h.