Pierwsza strona Dziennika Wschodniego z 15 kwietnia 2022 r.

W Świdniku jest różowa wanna. To dobry znak dla kobiet

Trzy sale do porodów rodzinnych, z klimatyzacją i nowoczesnym sprzętem. Już oficjalnie została otwarta nowa porodówka w świdnickim szpitalu. To nie koniec, bo powstaną tu kolejne nowoczesne sale dla pacjentek – jednoosobowe z łazienkami. Wszystko po to, by jeszcze więcej ciężarnych decydowało się na poród w Świdniku.