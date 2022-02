Dane o pandemii będą podawane w nowy sposób. MZ zmienia system

Resort zmiany zapowiedział we wpisie na Twitterze: – W związku z rosnącą falą ponownych zakażeń, która jest charakterystyczna dla fali wirusa w wersji Omikron, zmieniamy system raportowania, wskazując dodatkowo liczbę osób, które zakaziły się ponownie.

Obecnie nie można wejść na stronę internetową, gdzie znajdują się pandemiczne dane. Widnieje na niej informacja: – Z uwagi na problemy techniczne, Raport zakażeń koronawirusem (SARS-CoV-2) jest niedostępny. Przepraszamy za utrudnienia.

Zaznaczmy, że w poniedziałek rzecznik MZ, Wojciech Andrusiewicz podał, że Omikron stanowi już 84 proc. wysekwencjonowanych próbek, co oznacza, że jest on wariantem dominującym.

– Odnotowujemy delikatne spadki w naszej epidemii. Oczywiście musimy pamiętać, że dzisiejszy wynik 24,4 tys. zakażenia nie jest miarodajny dla epidemii, bo jest to poniedziałek, czyli raportujemy wynik niedzielny. Ta różnica między poniedziałkami z tego tygodnia i z ubiegłego tygodnia, jest rzędu 34 proc. Jeżeli natomiast popatrzymy na to porównanie, które jest bardziej realne i oddaje przebieg epidemii to jest porównanie pełnych tygodni i tutaj mamy spadki rzędu 12 proc. - powiedział Andrusiewicz, komentując dane.