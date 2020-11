Hala Targów Lublin zamienia się w szpital. Wiemy ile osób już chce tu pracować

Hala A, w której znajdzie się 80 łóżek dla pacjentów wymagających intensywnej terapii, została wyłożona specjalną wykładziną antyelektrostatyczną.

– Jest ona niezbędna do funkcjonowania respiratorów. Każde łóżko będzie miało kardiomonitor i respirator. Odległość między nimi będzie nie mniejsza niż trzy metry. Dla bezpieczeństwa pacjentów i personelu – tłumaczy dr n. o zdr. Magdalena Czarkowska, pełnomocnik wojewody ds. organizacji szpitala tymczasowego. – Są już zbudowane przejścia między strefą brudną i czystą dla personelu. Jest także część kontenerów sanitarnych z toaletami, prysznicami i umywalkami dla pacjentów – dodaje.

Na obu halach A i C (w hali C będzie 400 łóżek) stawiane są ściany m.in. pomieszczeń dla lekarzy, magazynów czy apteki. Zostaną dobudowane kontenery do transportu posiłków i punkty pielęgniarskie.

Nad każdym łóżkiem zostaną zamontowane kamery. Chodzi o to, by personel miał stały podgląd na to, co się dzieje z pacjentem.

– Wszystkie zakupy po stronie wojewody zostały wykonane. Zostały też przekazane pierwsze dostawy środków ochrony indywidualnej z Agencji Rezerw Materiałowych. Wyposażenie medyczne będzie dostarczane systematycznie – informuje Lech Sprawka, wojewoda lubelski.

Odbiór szpitala planowany jest na ostatnie dni listopada. Pierwszych pacjentów będzie mógł przyjąć na przełomie listopada i grudnia.

Do pracy tutaj zgłosiło się już 331 osób. To 26 lekarzy, 64 pielęgniarki, 46 ratowników medycznych, 4 studentów medycyny, 12 studentów pielęgniarstwa, 4 studentów ratownictwa, 11 salowych i sanitariuszy, 16 techników, 52 pracowników administracji oraz 96 osób innego personelu.

– Te statystyki nie obejmują pracownikow Szpitala Klinicznego nr 1 oraz innych szpitali, którzy bedą przekierowywani do tej pracy w taki sposób, żeby nie zablokować innych placówek – tłumaczy wojewoda.

Docelowo w szpitalu tymczasowym ma pracować 700 osób.

– Od poniedziałku rozpoczęła prace grupa, która zajmuje się faktyczną rekrutacją, prowadzi m.in. rozmowy kwalifikacyjne. Te prace koordynuje Uniwersytet Medyczny w Lublinie przy współpracy z SPSK1 w Lublinie (szpital patronacki dla szpitala tymczasowego) i urzędem wojewódzkim – informuje wojewoda.