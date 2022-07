Kolejna fala COVID-19 już na horyzoncie. "Będziemy mieli po 10 tys. zakażeń"

Śmiertelne potrącenie 14-letniej rowerzystki. Kierowca zwolniony do domu

Kierowca toyoty usłyszał zarzut spowodowania śmiertelnego wypadku, w którym zginęła 14-letnia rowerzystka. Do tragedii doszło we wtorek w Zakrzówku (powiat kraśnicki). 21-latek, po przesłuchaniu, został zwolniony do domu. Wobec kierowcy zastosowane zostały środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w wysokości 50 tys. zł i dozoru policji.