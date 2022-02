Koronawirus w Polsce, 25 lutego. Zmarło 198 osób z COVID-19

Student Akademii Zamojskiej: Wierzę w Ukrainę

Kiedy wyjeżdżał z rodzinnego domu na studia do Zamościa, o możliwości rosyjskiego ataku mówiło się już głośno, ale Danilo nie przypuszczał, że nastąpi to tak błyskawicznie i w takim zasięgu. On w Polsce czuje się bezpiecznie, ale na Ukrainie są jego najbliżsi. Bardzo się o nich martwi.