Michał Dworczyk: Do końca marca zaszczepimy ok. 3 mln osób, do końca lutego ponad 2 mln

Dworczyk poinformował na czwartkowej konferencji prasowej, że do tej pory wykonano ponad 1 mln 880 tys. szczepień przeciwko Covid-19, z czego pierwszą dawką zaszczepionych zostało ponad 1 mln 360 tys. osób, a ponad 523 tys. osób zostało już zaszczepionych również drugą dawką.

- Realizujemy zgodnie z programem szczepienia, pomimo różnych problemów pojawiających się ze względu na opóźnienie i zmniejszenie dostaw - mówił minister.

Przekazał, że do końca marca zaszczepione zostanie ok. 3 mln osób, a do końca lutego - ponad 2 mln osób. - Czyli zostanie zarówno cel pierwszego kwartału osiągnięty, jak i cele miesięczne - dodał.

- System, który został stworzony ma o wiele większe możliwości szczepienia, natomiast to, co nas ogranicza to dostawy szczepionek - podkreślił Dworczyk.