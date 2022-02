Na testy w dzień i w nocy. W Lublinie powstanie całodobowy punkt wymazowy

Punkt przy al. Kraśnickiej 100 ma zacząć działać najprawdopodobniej już jutro, w środę. – Mieszkańcy naszego regionu będą tam mogli zrobić wymaz w kierunku SARS-CoV-2 przez całą dobę. Punkt będzie czynny przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu – informuje Małgorzata Bartoszek, rzeczniczka lubelskiego NFZ. – Badania wykonywane będą metodą PCR na podstawie skierowania oraz bez skierowania – metodą antygenową.

– Intensywnie przygotowujemy się do uruchomienia punktu. Mieliśmy już spotkanie z pracownikami w tej sprawie. Kadra będzie gotowa prawdopodobnie już na środę i wtedy moglibyśmy zacząć – mówi Piotr Matej, dyrektor szpitala wojewódzkiego przy al. Kraśnickiej. – Punkt będzie zlokalizowany na terenie SOR, będzie bardzo dobrze oznakowany, żeby każdy pacjent mógł tam bez problemu trafić.

Czy na test antygenowy będzie mógł przyjść każdy „z ulicy”? – Pierwsze dni pokażą, ilu będzie chętnych na takie badanie. Być może będzie konieczne uruchomienie dodatkowego punktu – zastanawia się dyr. Matej. Dodaje, że wszystkie pobrane próbki będą badane w szpitalnym laboratorium.

W województwie lubelskim działają 62 punkty wymazowe, w których można wykonać bezpłatne testy PCR. Pełną listę można znaleźć na stronie www.nfz-lublin.pl. – Tylko w ciągu ostatnich dwóch tygodni uruchomiono 18 nowych punktów. Liczba punktów oraz godziny ich funkcjonowania są na bieżąco dostosowywane do sytuacji epidemicznej – zaznacza rzeczniczka lubelskiego NFZ.

Można też zrobić darmowe testy antygenowe, na które nie trzeba mieć skierowania. – Chęć pobierania wymazów zgłosiło do lubelskiego oddziału NFZ 46 punktów, w tym 19 aptek, 26 punktów pobrań i 1 laboratorium. Nabór jest otwarty, codziennie zgłaszają się nowe podmioty – informuje Bartoszek.

Jak sobie radzą apteki, które zaczęły testować pod koniec stycznia jako pierwsze?

– Cały czas mamy bardzo dużo telefonów od pacjentów, którzy chcą się zapisać. Jesteśmy w stanie przyjąć maksymalnie 30 osób dziennie, a chętnych mamy nawet dwa razy więcej – przyznaje Mateusz Chruściak, farmaceuta, który prowadzi aptekę przy ul. Węglarza w Lublinie. – Pacjenci mogą się rejestrować telefonicznie pod numerem 518 110 119, od godz. 8 do 11. Testujemy od poniedziałku do piątku, w godz. 11 do 15-15.30.

– Nie mamy jakiegoś nadmiernego zainteresowania testami. Są dni, kiedy mamy kilkunastu pacjentów, a są takie, że na test przychodzą pojedyncze osoby. W związku z tym nie musimy prowadzić zapisów. Jesteśmy w stanie wszystkich na bieżąco obsłużyć – mówi Łukasz Dziwulski, farmaceuta, który prowadzi aptekę w podlubelskich Piotrowicach.

Wykaz aptecznych punktów wymazowych jest dostępny na stronie pacjent.gov.pl