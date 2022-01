Od piątku skierowania na dawkę przypominającą dla nastolatków

Rower nastolatka ze Szwecji utknął na parczewskiej komendzie

Skradziony w październiku 13-letniemu Oliverowi ze Szwecji rower nadal znajduje się w parczewskiej komendzie policji. Z kolei ojciec chłopca przyznaje, że rower należy teraz do szwedzkiej firmy ubezpieczeniowej, a ta nie planuje go sprowadzać do kraju.