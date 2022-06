Podczas przemówienia wojewoda przypomniał początki pandemii w naszym województwie, a także jej rozwój w kolejnych falach.

– Pierwsza fala, szumnie nazywana, tak naprawdę to jej nie było – ocenił Lech Sprawka. – Bo czym jest maksymalna liczba zakażeń jednego dnia, w marcu 2020, kiedy to było 18 zakażeń, a liczba wszystkich zakażeń w całym marcu wyniosła 114. W kwietniu podobnie - 25 dziennie, a w całym miesiącu 199. Razem, przez te dwa miesiące, gdzie byliśmy najbardziej zamknięci, gdzie ten lockdown był najbardziej posunięty, to było ponad 300 zakażonych. Ale już druga fala to znaczący postęp: 1 listopada 1768 przypadków i tu już było co robić. Wiosna 2021 roku - rekordowa liczba dziennych zakażeń to 1314, mniej niż w II fali, ale z cięższymi przypadkami, wtedy też mieliśmy więcej zgonów. Fala IV, kolejny rekord na jesieni 2021 roku – 11 listopada 2123 zakażenia i 12549 aktywnych przypadków. Ale absolutny rekord to ten rok: 2 lutego 3691 nowych zakażeń jednego dnia, a aktywnych przypadków to było prawie 13 800.

W całej pandemii – jak zaznaczył wojewoda – w naszym regionie odnotowano 7700 zgonów osób zakażonych, a także około 300 000 potwierdzonych przypadków, przy populacji Lubelskiego wynoszącej 2,1 mln osób.

– Ale w województwie lubelskim nic nas nie zdziwi i nie zastraszy, bo jesteśmy po dobrym treningu: ponieważ zaczęliśmy od ptasiej grypy w sylwestra 2019 roku, potem był mocniejszy trening przy parzystokopytnych (chodzi o amerykański pomór świń ASF - red.), a później przyszło na homo sapiens – podkreślił wojewoda.

Dyplomy i statuetki za zaangażowanie w walkę z koronawirusem odebrali m.in. dyrektorzy szpitali, lekarze, naukowcy, przedstawiciele sanepidu, laboratoriów medycznych, firm współpracujących przy pandemii, punktów szczepień, stacji pogotowia ratunkowego, starostw powiatowych, służb mundurowych, a także mediów.