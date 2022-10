3-latek śmiertelnie potrącony przed ślubem rodziców. Za kierownicą dziadek

Zmiany u marszałka. Służbowym samochodem można też prywatnie

Dyrektorzy Urzędu Marszałkowskiego mogą teraz używać samochodów służbowych także do celów prywatnych. Limit miesięczny to 500 km. Urząd tłumaczy, że tak nakazują przepisy, ale pracowników urzędu to nie przekonuje. – Takie to oszczędności – ironizują.