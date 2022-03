Alert RCB dla uchodźców z Ukrainy. Chodzi o nadawanie numerów PESEL

Gminom kończą się pieniądze. Zamykają miejsca dla uchodźców

Pieniądze z budżetu państwa dla samorządów, które organizują pomoc dla uchodźców mają być, ale póki co mało kto do końca nie wie, jakie będą to kwoty. Mimo to miasta i gminy działają. Niektóre uruchomiły specjalne konta do wpłat, inne zastanawiają się nad likwidacją miejsc noclegowych, niektóre już to robią.