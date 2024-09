Białoruski balon wylądował na polskiej wsi. Służby reagują

Pożegnanie wakacji

Tanecznie, a przy tym intensywnie żegnaliście wakacje w Klubie 30. Jak zwykle impreza odbywała się jednocześnie na dwóch parkietach i trwała do pierwszych promieni słońca. Jeśli jesteście ciekawi, co się działo na parkiecie, to zapraszamy do oglądania naszej fotogalerii. Tak się bawi Lublin!