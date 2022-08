"Chcemy prawdy!" Protest mieszkańców i przedsiębiorców znad Odry

Wczoraj to właśnie oni razem z aktywistami zorganizowali pikietę w miejscowości Cigacice. Domagali się informacji o tym, co zatruło rzekę. - Chcemy prawdy! - skandowali protestujący.



- Jesteśmy zbulwersowani tym, co się stało na Odrze. Rozpoczęliśmy sprzątanie tego bałaganu i będzie trwało wiele dni - powiedział Mirosław Kamiński, prezes Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Zielonej Górze.