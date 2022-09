Cleo II nie żyje. Trwają poszukiwania sprawcy zastrzelenia młodego rysia

Mamy SOS. Historie kobiet, które opiekują się opuszczonymi i osieroconymi dziećmi

Opiekują się opuszczonymi i osieroconymi dziećmi, zastępując ich rodziców i towarzysząc im w życiu nie tylko do momentu dorosłości. Halina Kozacka z SOS Wioski Dziecięcej w Kraśniku: Podobnie jak inne mamy SOS, mam taką zasadę: że jak się do czegoś zobowiązuję, jeśli obiecam dziecku, że zapewnię mu bezpieczeństwo, to w tym wszystkim nie może być miejsca na jakąś słabość. Że sobie nie poradzę. Bo już ktoś wcześniej sobie nie poradził. Byli to biologiczni rodzice dziecka.