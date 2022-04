"Cnotę stracicie, rubla nie zarobicie". Premier zwraca się do liderów europejskich ws. sankcji na Rosję

Mateusz Morawiecki razem z Robertą Metsolą odwiedzili w Otwocku punkt pomocy dla uchodźców wojennych z Ukrainy. - Niestety, pojawia się rozumowanie w Europie, że może - jak to w literaturze rosyjskiej - "cnotę zachować i rubla zarobić". Nie, drodzy przywódcy europejscy, którzy tego nie rozumiecie. Cnotę stracicie, rubla nie zarobicie – mówił.



Jego zdaniem myślenie, że z Putinem, że "z Rosją będzie święty spokój, niskie ceny surowców", jest niezasadne. - Nie ma powrotu do tej ery. Nie ma powrotu do tamtego czasu. To jest straszny, brutalny agresor - ocenił, dodając, iż codziennie trafiają do niego dowody rosyjskich zbrodni wojennych.